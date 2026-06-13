Солнце, море и даже дождливые июньские дни — Паттайя остаётся любимым местом для пенсионеров

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Несмотря на рост стоимости жизни во многих западных странах, Паттайя продолжает привлекать пенсионеров со всего мира благодаря тёплому климату, жизни у моря и спокойному образу жизни. Эти преимущества уже много лет делают город одним из самых популярных мест для выхода на пенсию в Юго-Восточной Азии.

Даже в июне, в разгар сезона дождей в Таиланде, температура в Паттайе обычно превышает 30 градусов Цельсия. Кратковременные ливни часто быстро сменяются солнечной погодой. Для многих пенсионеров возможность круглый год гулять по пляжу, обедать на открытом воздухе и вести активный образ жизни является серьёзным преимуществом по сравнению с долгими холодными зимами Европы и Северной Америки.

Пляж Джомтьен остаётся одним из самых популярных районов среди иностранных долгосрочных жителей. Международные рестораны, современные торговые центры, качественные медицинские учреждения и сформировавшееся международное сообщество дополнительно повышают привлекательность района.

Представители местного бизнеса отмечают, что пенсионеры играют важную роль в экономике Паттайи, особенно в более спокойный низкий сезон. Хотя многие из них живут на фиксированные пенсионные доходы и стараются разумно распоряжаться средствами, они ежедневно поддерживают местную экономику своими покупками в ресторанах, кафе, на рынках, в аптеках, магазинах шаговой доступности и сервисных предприятиях.

В отличие от краткосрочных туристов, долгосрочные жители тратят деньги круглый год, помогая местным компаниям сохранять стабильный доход даже в периоды снижения туристического потока.







Владельцы бизнеса подчёркивают, что июнь и другие месяцы сезона дождей могут быть непростыми для предприятий, зависящих от туризма. Поэтому присутствие иностранных долгосрочных жителей имеет особое значение. Их расходы на жильё, питание, медицинское обслуживание, транспорт и досуг обеспечивают надёжный источник дохода, поддерживая рабочие места и малый бизнес по всему городу.

По мере того как всё больше людей ищут комфортные места для проведения пенсионных лет, Паттайя продолжает выделяться как направление, предлагающее солнечную погоду, жизнь у моря и образ жизни, который многим трудно найти в других странах.

















































