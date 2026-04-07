Совет учителей расследует деятельность нелегальной международной школы в Бангкоке из-за работы нелицензированных преподавателей

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Совет учителей Таиланда начал срочное расследование в отношении нелегальной международной школы в Бангкоке после того, как власти обнаружили, что учреждение работало без необходимой лицензии и нанимало неквалифицированных преподавателей.

Дело стало результатом совместной проверки полиции и Департамента занятости в районе Правет, где выяснилось, что школа не имела официального разрешения на деятельность. Около десяти иностранных граждан были обнаружены в роли учителей и сотрудников, включая выходцев из Индии, Бангладеш, Пакистана и Нигерии. Несколько человек были задержаны и теперь сталкиваются с юридическими последствиями.







Ассистент-профессор доктор Амонван Виратараммо, генеральный секретарь Совета учителей, заявила, что преподавательская деятельность в Таиланде строго регулируется законом о Совете учителей и образовательном персонале. Работа в качестве учителя, администратора или образовательного инспектора без лицензии запрещена.



Она подчеркнула, что ответственность несут как отдельные лица, так и учреждения. Незаконное преподавание может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, штрафа до 20 000 бат или обоих видов наказания. В случае ложного заявления о наличии лицензии или найма нелицензированных сотрудников школой предусмотрены более строгие меры — до трёх лет лишения свободы, штраф до 60 000 бат или оба наказания.





В настоящее время Совет учителей координирует действия с соответствующими ведомствами, чтобы установить, знала ли школа о том, что нанимает нелицензированных преподавателей. В случае подтверждения этого факта как сотрудники, так и само учреждение будут привлечены к ответственности.

Власти вновь подчеркнули, что все образовательные учреждения обязаны строго соблюдать лицензионные требования для обеспечения стандартов качества и защиты учащихся.



































