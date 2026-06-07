Смертельно опасные португальские кораблики обнаружены в Краби — пляжи закрыты для купания

КРАБИ, Таиланд – Департамент национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда повысил уровень мер безопасности для морского туризма до максимального после обнаружения португальских корабликов — одних из самых ядовитых морских организмов — в двух национальных парках провинции Краби.

Джинда Срисупхатпхонг, директор Управления морских национальных парков, сообщила, что сотрудники национального парка Му Ко Ланта во время планового патрулирования пляжа обнаружили несколько экземпляров, выброшенных на берег возле мыса Лаем Танот. Администрация парка немедленно подняла красные предупреждающие флаги и полностью запретила купание в данном районе.

В тот же день сотрудники охранного подразделения ПП.7 на острове Ко Пхи-Пхи Дон, входящем в состав национального парка Хат Ноппарат Тхара – Му Ко Пхи-Пхи, нашли дополнительные экземпляры, дрейфующие в море и выброшенные на берег в районах Ао Линг и Сам Хат. Оба места являются популярными туристическими направлениями. После этого парк усилил наблюдение и направил срочные предупреждения операторам туристических судов и посетителям.

Португальский кораблик (Physalia physalis) легко узнаваем по синему или фиолетовому газонаполненному пузырю, напоминающему старинный португальский морской шлем. Его ядовитые щупальца могут достигать нескольких метров в длину и сохраняют токсичность даже после гибели организма или его высыхания на берегу.







Контакт с щупальцами вызывает сильную жгучую боль, кожные поражения, а также может привести к повреждению нервной системы и сердечной мышцы. В тяжёлых случаях возможны затруднение дыхания, потеря сознания и даже смерть.

Сотрудники парков направили дополнительные пешие патрули и суда для очистки пляжей и мониторинга ситуации. Посетителям настоятельно рекомендуется ни при каких обстоятельствах не прикасаться к обнаруженным организмам ни в воде, ни на берегу и немедленно сообщать о них сотрудникам парка или спасателям.



Отдыхающим советуют носить обувь на пляже и не заходить в воду в местах, отмеченных красными флагами. В случае контакта необходимо немедленно выйти из воды и не тереть поражённый участок кожи, поскольку это может разрушить дополнительные ядовитые клетки и ускорить проникновение токсина в организм.

Спасателям рекомендуется внимательно следить за дыханием и сердечным ритмом пострадавшего и как можно быстрее обратиться за помощью к сотрудникам парка или доставить человека в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

















































