Слышите своё сердцебиение через подушку? Эксперты говорят, что обычно поводов для беспокойства нет

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Врачи утверждают, что слышать собственный пульс или сердцебиение во время лежания на подушке обычно является нормальным физиологическим явлением и не считается признаком высокого кровяного давления или опухоли головного мозга.

Многие люди замечали лёгкое постукивание или пульсацию, когда лежат в постели, прижав одно ухо к подушке. В социальных сетях периодически появляются сообщения о том, что это может быть опасным предупреждением о гипертонии или даже опухоли мозга, вызывая тревогу у читателей. Однако специалисты в области здравоохранения отмечают, что подобные утверждения вводят в заблуждение.

По данным Таиландского института заболеваний грудной клетки при Департаменте медицинских услуг, слышать собственное сердцебиение или пульс, когда ухо прижато к подушке, в большинстве случаев совершенно нормально. При положении на боку подушка может действовать как естественный усилитель, передавая вибрации от кровеносных сосудов, расположенных рядом с ухом и шеей, непосредственно к слуховой системе. В результате звук собственного пульса становится более заметным, особенно в тихой обстановке.

Врачи подчёркивают, что это не означает автоматически наличие высокого артериального давления, опухоли головного мозга или другого серьёзного заболевания.







Ситуация отличается, если человек постоянно слышит пульсирующий или шипящий звук в ушах независимо от положения тела и особенно если это сопровождается сильными головными болями, головокружением, нарушениями зрения или другими неврологическими симптомами. В таких случаях рекомендуется медицинское обследование для исключения заболеваний сосудов или иных проблем со здоровьем.

Представители органов здравоохранения подчёркивают, что слышать собственное сердцебиение только тогда, когда ухо прижато к подушке, обычно является нормальным явлением и не должно вызывать тревоги.

















































