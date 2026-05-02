Слухи о строительстве аэропорта на Пхи-Пхи опровергнуты – власти подтвердили, что изображения созданы искусственным интеллектом

КРАБИ, Таиланд – Власти национального парка Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi National Park опровергли вирусные сообщения о том, что на островах Phi Phi Islands якобы планируется строительство международного аэропорта. Распространённые в интернете изображения признаны созданными искусственным интеллектом и не отражают реального проекта.

Поводом для распространения информации стала публикация в социальной сети, где утверждалось, что «на Пхи-Пхи появится международный аэропорт с 1 мая». Пост, датированный 1 апреля, сопровождался реалистичными изображениями и быстро вызвал резонанс среди туристов и местных жителей.





Администрация парка заявила, что информация является ложной. По их словам, изображения были созданы с помощью искусственного интеллекта и не связаны с какими-либо реальными строительными работами.

Речь идёт о территории Phi Phi Don, включая районы бухты Тон-Сай и бухты Ло-Далам. Здесь расположены отели, рестораны, медицинские учреждения и другая инфраструктура, а участок находится в частной собственности. По словам властей, территория не подходит для строительства аэропорта.

Кроме того, значительная часть островов представляет собой крутые известняковые скалы, что делает строительство взлётно-посадочной полосы технически невозможным.

Власти подчеркнули, что планов по строительству аэропорта на Пхи-Пхи не существует, и призвали население доверять только официальным источникам информации.

Также пользователей социальных сетей призвали не распространять непроверенные данные, чтобы избежать дезинформации и паники.

















































