Сильная жара сменяется летними штормами: Таиланд сталкивается с резкими погодными перепадами по всей стране

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Метеорологическое управление Таиланда выпустило четвертое предупреждение в связи с прогнозируемыми летними штормами, которые затронут верхние районы страны в период с 29 апреля по 1 мая. Ожидаются грозы, сильный ветер, местами град и отдельные ливневые дожди.

По данным ведомства, сначала штормы охватят северные, северо-восточные и восточные регионы, после чего распространятся на центральную часть страны, включая Бангкок и прилегающие провинции. Погодные условия обусловлены усилением области высокого давления из Китая, которая продвигает массу прохладного воздуха через Лаос, север Вьетнама и северо-восток Таиланда в сторону Южно-Китайского моря.





В то же время на большей части территории Таиланда сохраняется жаркая и очень жаркая погода. В северных провинциях температура может достигать 40 градусов Цельсия, тогда как в северо-восточных районах грозы ожидаются более чем на 60 процентах территории, местами с сильными дождями и порывистым ветром.

В центральной части, включая Бангкок, прогнозируется жаркая погода в течение дня с отдельными грозами примерно на 20 процентах территории и возможными сильными порывами ветра. На юге также ожидаются локальные грозы под влиянием муссонных ветров.

Ведомство также отметило, что уровень запыленности и дымки в северных, северо-восточных и верхних центральных районах немного снизился благодаря увеличению количества осадков, однако остается на умеренном уровне.

Жителям затронутых районов рекомендуется соблюдать осторожность из-за возможных резких изменений погоды, включая сильный ветер, молнии и вероятность града.

















































