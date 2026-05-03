«Секретный пляж» в Паттайе стал вирусным – Вонг Амат превращается в популярный туристический центр

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Пляж Вонг Амат на севере Паттайи, ранее считавшийся «скрытой жемчужиной», стремительно набирает популярность в социальных сетях после публикации фотографий его спокойной и живописной атмосферы.

Место, которое местные жители долгое время рассматривали как тихую альтернативу основным туристическим зонам, привлекает посетителей чистым морем, спокойной обстановкой и возможностью для прогулок, фотосъёмки и наблюдения за закатом.





На фоне роста популярности муниципальные службы и сотрудники правопорядка усилили патрулирование района, чтобы обеспечить безопасность туристов и поддерживать общественный порядок вдоль береговой линии.

Однако резкий рост внимания вызвал неоднозначную реакцию в интернете. Одни пользователи отмечают, что «секретный пляж» больше не является секретным, другие выражают обеспокоенность вопросами чистоты, стихийной инфраструктуры и утилизации отходов в прилегающих зонах.

Несмотря на это, многие туристы продолжают высоко оценивать природную красоту пляжа, называя его одним из самых спокойных мест у моря в Паттайе.

Власти заявляют, что продолжат наблюдение за ситуацией, стремясь сохранить баланс между развитием туризма, охраной окружающей среды и общественным порядком.

















































