Сборная Таиланда по виндсерфингу нацелена на Европу: подросток из Паттайи завоевал бронзу на Азиатских пляжных играх

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Сборная Таиланда по виндсерфингу готовится к следующему международному испытанию: шесть спортсменов примут участие в чемпионате Европы TQFoil 2026 года в Портимане, Португалия, который пройдёт с 16 по 23 мая.

Об этом было объявлено на пресс-конференции на пляже в районе Джомтьен в Паттайе, где присутствовали представители Ассоциации виндсерфинга Таиланда, местные руководители и представители спортивного сообщества.

Особое внимание было уделено достижению восходящей звезды по прозвищу «Уэйл» — 16-летнего Вачиравита Тхон-апа, который недавно завоевал бронзовую медаль на 6-х Азиатских пляжных играх в Санье, Китай. Среди 11 участников он занял третье место с 57 очками, которые после вычета худших результатов были сокращены до 39 — результат, превзошедший ожидания.

Представители отметили, что Азиатские пляжные игры стали важным испытанием для команды, особенно с учётом возрастного ограничения до 20 лет. Несмотря на это, молодая сборная продемонстрировала выступление, вызвавшее гордость как в Паттайе, так и во всей стране.

Вачиравит выделился своей настойчивостью, успешно конкурируя с более опытными соперниками, несмотря на недостаток физической силы и опыта. Слабый ветер в финальном заезде привёл к отмене последнего раунда, что зафиксировало итоговые результаты и подтвердило его бронзовую медаль.





В состав команды для участия в соревнованиях в Португалии вошли: Нитипхат Чайвуттхивет, Сирипорн Кэудуангнгам, Вачиравит Тхон-ап, Вачиравит Манбамрунг, Ратчанон Кхундженг и Чанаттакан Чароенсук. Тренерами команды являются Наттапонг Пхоноппарат и Сакда Сакунфэнг.

Основная цель — попасть в так называемый «золотой флот» — 60 лучших спортсменов мира, что станет важным шагом для повышения конкурентоспособности Таиланда на международной арене. Команда вылетает из Таиланда 4 мая для проведения предварительных тренировок в Европе при полной поддержке ассоциации.

















































