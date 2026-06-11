Саттахип примет тысячи участников триатлонного фестиваля в эти выходные

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В предстоящие выходные Саттахип станет центром спортивной активности на побережье: 13–14 июня на пляже Ао Донг Тан в провинции Чонбури пройдёт фестиваль «Амэйзинг Рейс Фестивал Тойота Саттахип Триатлон 2026, представленный МАМА».

Программа соревнований включает несколько дисциплин для спортсменов различного уровня подготовки:

Новый стандартный триатлон S2: 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега, выполняемые в два круга

Спринт-триатлон: 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега

Спринт-дуатлон: 5 километров бега, 20 километров велогонки и 2,5 километра бега

Забеги Breakfast Run: дистанции 10 и 5 километров

Соревнования по плаванию на открытой воде: дистанции 10, 5, 3 и 1 километр

Различные мероприятия выходного дня для спортсменов, любителей фитнеса и гостей фестиваля







Организаторами выступают Управление по туризму Таиланда (ТАТ) совместно с администрацией провинции Чонбури, Королевскими военно-морскими силами Таиланда, Королевским флотом Таиланда и организацией Thailand Tri-League.

Мероприятие направлено на развитие спортивного туризма и создание качественных туристических впечатлений, а также на укрепление статуса Чонбури как перспективного международного центра спортивных событий.



Ожидается участие не менее 8 500 спортсменов и гостей, а общий прямой и косвенный экономический эффект для региона должен составить не менее 120 миллионов батов.

Дополнительную информацию можно найти на странице Thailand Tri-League в социальной сети Facebook.

















































