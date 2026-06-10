Рёв мотоцикла привёл к вооружённому конфликту в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Конфликт, который, по предварительным данным, начался из-за громкого рёва двигателя мотоцикла, поздно ночью перерос в вооружённое столкновение с использованием ножей в районе Бангламунг. В результате инцидента один человек получил травмы.

Около 00:10 8 июня сотрудники полиции Бангламунга были вызваны в общину Бан Нонг Манао, Сои 9. На место также прибыли спасатели фонда Саванг Борибун.

Полицейские обнаружили большое скопление местных жителей и молодых людей. Пострадавшим оказался тайский мужчина примерно 30 лет, который, как сообщается, находился в состоянии алкогольного опьянения. После оказания первой помощи его доставили в госпиталь Паттайя Бхаттамакхун.

На месте происшествия были изъяты несколько ножей. Кроме того, полиция обнаружила легковой автомобиль с разбитыми стёклами и повреждённый чёрный мотоцикл «Хонда Уэйв 125».

По словам 25-летнего участника конфликта по имени Роджанависит, всё началось после того, как он испытал отремонтированный мотоцикл и несколько раз резко увеличил обороты двигателя возле своего дома. Позже в переулок приехала группа молодых людей, которые, по его мнению, искали повод для конфликта.

Позднее той же ночью группа вновь появилась возле его дома, громко газуя на мотоциклах и имея при себе инструменты и ножи. Мужчина решил поговорить с ними и урегулировать ситуацию. По его словам, ему сначала сообщили, что конфликт исчерпан.







Однако по дороге домой один из участников другой группы якобы начал преследовать его с ножом. Он бросил мотоцикл, убежал домой и позвал родственников на помощь. После этого между двумя сторонами вспыхнула массовая драка, в результате которой один человек из противоположной группы получил травмы.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, опрашивает свидетелей и устанавливает точную последовательность событий. Расследование продолжается.

















































