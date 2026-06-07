Рост цен на топливо и продукты питания повысил инфляцию в Таиланде до 2,79 процента

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В мае 2026 года потребительская инфляция в Таиланде выросла на 2,79 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже второй месяц подряд, когда темпы роста цен ускоряются на фоне подорожания топлива, транспортных услуг и продуктов питания, сообщило Министерство торговли.

По словам директора Управления торговой политики и стратегии Нунтхапонга Чиралертпонга, индекс потребительских цен в мае составил 103,20 пункта. Основным фактором роста инфляции стали высокие внутренние цены на топливо, которые сохранялись на повышенном уровне из-за продолжающейся геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, опасений относительно морских торговых маршрутов и затянувшихся мирных переговоров в регионе.

Подорожание топлива привело и к росту транспортных расходов. Повышение тарифов было зафиксировано на школьные перевозки, кондиционируемые автобусы, микроавтобусы, мототакси и внутренние авиарейсы. Одновременно продолжили дорожать готовые блюда, поскольку предприятия перекладывали возросшие издержки на потребителей. Более высокими стали цены на такие популярные блюда, как рис с базиликом, различные карри и лапша.

Стоимость свежих овощей также оставалась выше уровня прошлого года, отчасти потому, что в аналогичный период 2025 года цены были необычно низкими. Особенно заметно подорожали длинная фасоль, огурцы, свежий перец чили, зелёный лук, горькая дыня и грибы.

Категория непродовольственных товаров и услуг выросла на 4,0 процента. Главный вклад внесли дизельное топливо, бензин и газохол. Дополнительное влияние оказали рост арендной платы за жильё, стоимости вывоза отходов, бытовых чистящих средств и расходов на образование.







В то же время некоторые товары и услуги подешевели, включая электроэнергию, гостиничное размещение, одежду и ряд средств личной гигиены. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,95 процента. Подорожали готовые блюда, рис, свежее куриное мясо, морепродукты, бутилированная вода и кофе. Снизились цены на свинину, клейкий рис и ряд сезонных фруктов, включая дуриан, мангостин, рамбутан и манго.

Среди регионов страны самая высокая инфляция была зафиксирована на юге Таиланда — 3,51 процента. Далее следуют центральный регион с показателем 2,98 процента, Бангкок и прилегающие провинции — 2,64 процента, северо-восток — 2,54 процента и север страны — 2,42 процента.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на свежие продукты и энергоносители, выросла до 0,92 процента в мае по сравнению с 0,83 процента в апреле. За первые пять месяцев 2026 года средний показатель базовой инфляции составил 0,70 процента, а средняя общая инфляция — 0,82 процента.

Министерство торговли ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция останется положительной. Давление со стороны цен на топливо, транспорт, готовую пищу и свежие овощи, вероятно, сохранится, хотя более низкие тарифы на электроэнергию и достаточное предложение мясной продукции могут частично смягчить ситуацию.

По мнению чиновников, государственная программа экономической поддержки «Тай Хелп Тай Плюс 60/40» окажет лишь ограниченное влияние на инфляцию, поскольку многие товары подорожали ещё до её запуска. Несмотря на инфляционное давление, власти не видят признаков стагфляции, отмечая устойчивый рост экспорта, занятости и инвестиций. Министерство сохраняет прогноз инфляции на весь 2026 год в диапазоне от 1,5 до 2,5 процента с целевым ориентиром около 2,0 процента.

















































