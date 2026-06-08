Россиянка арестована на Пхукете за организацию нелегальной косметологической клиники в роскошной вилле

ПХУКЕТ, Таиланд – Тайская полиция арестовала гражданку России, обвиняемую в организации нелегальной косметологической клиники в роскошной вилле на Пхукете. В ходе рейда под кодовым названием «Москоу Девил Филлер» были изъяты медицинское оборудование, лекарственные препараты и материалы для косметологических процедур общей стоимостью более 600 тысяч батов.

Сотрудники Подразделения по борьбе с преступностью совместно с представителями Провинциального управления общественного здравоохранения Пхукета провели обыск в вилле, расположенной в районе Тхеп Красаттри округа Таланг. Операция стала результатом расследования сообщений о том, что иностранные граждане могут осуществлять на территории провинции деятельность без необходимых разрешений.

В ходе рейда была задержана 45-летняя гражданка России по имени Кристине. Ей предъявлен ряд обвинений, включая управление медицинским учреждением без лицензии, оказание медицинских услуг без соответствующего разрешения, продажу медицинского оборудования без одобрения властей, распространение незарегистрированной медицинской продукции и незаконную реализацию лекарственных препаратов.

По данным полиции, расследование началось после получения информации о работе нелицензированной косметологической клиники в роскошной вилле. Следователи собрали доказательства и получили судебный ордер на обыск, после чего провели операцию.

Во время рейда сотрудники обнаружили женщину, проходившую косметологическую процедуру на специальной кушетке в помещении на первом этаже виллы. Последующий осмотр объекта позволил выявить большое количество медикаментов, медицинских принадлежностей, косметологических препаратов и профессионального оборудования.







Всего было изъято 130 предметов, относящихся к 32 различным категориям. Общая стоимость конфискованного имущества, по оценкам властей, превышает 600 тысяч батов.

Как сообщили следователи, Кристине представилась владелицей виллы и признала, что клиника не имела официальной лицензии. Кроме того, она, как утверждается, подтвердила отсутствие у неё тайской лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Полиция также заявила, что подозреваемая признала факт ввоза части медицинских препаратов и оборудования из России через аэропорт без получения необходимых разрешений от тайских властей.



После завершения операции задержанная и все изъятые предметы были переданы в полицейский участок Таланг для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.

Рейд стал частью продолжающейся кампании тайских властей по борьбе с нелегальным бизнесом и несанкционированными медицинскими услугами, осуществляемыми иностранными гражданами на Пхукете — одном из наиболее популярных туристических направлений Таиланда.

















































