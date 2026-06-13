Резкое высказывание владелицы бара вновь разожгло дискуссию о ночных заведениях Паттайи, ориентированных на иностранных туристов

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Разговор с владелицей одного из баров Паттайи вновь привлёк внимание пользователей интернета и напомнил о давнем споре вокруг туристически ориентированного ночного бизнеса и его целевой аудитории в городе.

Обсуждение началось после того, как местный житель задал вопрос владелице бара, которая управляет заведением вместе со своим иностранным супругом. Он поинтересовался, было бы приемлемо, если бы все бары Паттайи без исключения полностью приветствовали тайских посетителей.







Согласно опубликованному рассказу, предпринимательница ответила весьма прямо: «Если бы это было так, зачем мне открывать бар в Паттайе? Я могла бы просто открыть караоке-заведение где-нибудь в провинции».

Хотя фраза была короткой, она отразила более широкую экономическую реальность индустрии ночных развлечений Паттайи. Многие заведения в значительной степени зависят от иностранного туризма и покупательной способности зарубежных гостей, особенно в районах, ориентированных на международный туристический поток.

Развлекательный сектор города на протяжении десятилетий формировался под влиянием мирового туризма. Многие предприятия адаптируют свои услуги, ценовую политику и атмосферу прежде всего под ожидания иностранных посетителей. Представители отрасли отмечают, что именно такая модель помогает поддерживать занятость и обеспечивать стабильные доходы, особенно в периоды высокого туристического сезона.

Однако высказывание затронуло и более чувствительный вопрос — баланс между доступностью для местных жителей и бизнес-моделью, ориентированной на туристов.

Одни считают, что ночные заведения должны быть одинаково открыты для всех клиентов. Другие утверждают, что разделение рынка и ориентация на определённую аудиторию являются необходимыми условиями финансовой устойчивости бизнеса.



Некоторые владельцы заведений признают, что в низкий сезон тайские посетители помогают компенсировать снижение потока туристов и заполнять свободные места. Тем не менее основная часть доходов по-прежнему зависит от расходов иностранных гостей, что позволяет бизнесу оставаться жизнеспособным в течение всего года.

Высказывание владелицы бара быстро распространилось среди жителей города и наблюдателей, став поводом для новых обсуждений о том, как устроена развлекательная экономика Паттайи и на кого она в конечном итоге ориентирована.

















































