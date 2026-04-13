Резкий рост цен на авиабилеты в Таиланде: топливный кризис и налоги увеличили стоимость поездок на 40%

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Стремительный рост цен на авиабилеты создает серьезные вызовы для туристической и транспортной отрасли Таиланда. Удорожание топлива, геополитическая напряженность и повышение авиационных сборов ведут к значительному росту тарифов, что может снизить спрос как на выездной, так и на въездной туризм в ближайшие месяцы.

По сообщениям, авиакомпания AirAsia X повысила цены на билеты до 40 процентов, а перевозчики по всему региону вводят дополнительные топливные сборы. Туроператоры перекладывают эти расходы на клиентов, особенно при новых бронированиях, где доплаты составляют от 500 до 1 200 батов на пассажира. В целом стоимость путешествий на многих рынках выросла примерно на 40 процентов.







Основной причиной является продолжающаяся геополитическая нестабильность, включая конфликты с участием США, Израиля и Ирана, что приводит к волатильности мировых цен на нефть. Поскольку топливо остается одной из крупнейших статей расходов авиакомпаний, последствия ощущаются во всей транспортной и логистической системе, а также отражаются на потребительских ценах.

В Таиланде рост затрат уже затронул внутренний транспорт. Повышены тарифы на речные перевозки по реке Чао Прайя и каналу Клонг Саен Саеп, а также на междугородние микроавтобусы. Хотя государственные автобусные тарифы в системе BKS остаются стабильными до середины апреля 2026 года, общая тенденция роста транспортных расходов усиливает нагрузку на домохозяйства.

Рост цен влияет и на поведение потребителей, особенно в праздничные периоды, такие как Сонгкран. Некоторые путешественники сокращают дальние поездки или переходят на более дешевые виды транспорта. Это вызывает опасения, что экономический эффект от праздничных сезонов может оказаться слабее ожидаемого.



Туристическая отрасль также испытывает давление из-за корректировок топливных сборов в зарубежных турах. Многие контракты позволяют пересматривать цены в зависимости от стоимости топлива, поэтому даже ранее забронированные поездки могут подорожать. В ответ туроператоры все чаще указывают, включены ли топливные расходы в стоимость пакета.

Дальнемагистральные перелеты усложнились из-за перебоев в ключевых транзитных узлах на Ближнем Востоке, что влияет на маршруты между Европой и Азией. Некоторые туры отменяются или перенаправляются, а спрос смещается в сторону более близких направлений, таких как Китай и Япония. При этом альтернативные маршруты часто обходятся значительно дороже.

Дополнительное давление оказывает решение Airports of Thailand (AOT) повысить сбор за международное обслуживание пассажиров с 730 до 1 120 батов с 20 июня 2026 года в шести крупных аэропортах, включая Суварнабхуми и Дон Муанг. Внутренние сборы останутся на уровне 130 батов для поддержки внутреннего туризма.





Эксперты предупреждают, что совокупное влияние топливных надбавок, роста тарифов и увеличения сборов может серьезно снизить доступность путешествий. По некоторым оценкам, спрос на выездной туризм уже сократился до 60 процентов в отдельных сегментах.

Одновременно меняется и глобальная туристическая политика: такие страны, как Япония, планируют повысить выездные налоги для регулирования туристических потоков и нагрузки на инфраструктуру.

Аналитики ожидают, что цены на авиаперелеты останутся высокими в ближайшем будущем, поскольку структурные издержки отрасли продолжают расти. В результате доступность поездок станет ключевым фактором, определяющим туристическое поведение в Таиланде в 2026 году.































