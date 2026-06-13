Пьяный турист отказался оплачивать счёт на Уокинг-стрит в Паттайе и завершил вечер в полицейском участке

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Иностранный турист был передан полиции после того, как, по данным властей, отказался оплатить счёт на сумму 3 740 батов в одном из популярных заведений на Уокинг-стрит в Паттайе.

Инцидент начался около 23:40 11 июня и продолжился в первые часы 12 июня. Сотрудники муниципальной службы правопорядка Паттайи и представители службы безопасности и спасения Уокинг-стрит получили сообщение от охраны заведения «Империя», где сообщили о посетителе, отказавшемся оплачивать заказ.

Прибыв на место, сотрудники обнаружили гражданина Туркменистан в возрасте примерно от 40 до 50 лет. По информации властей, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Проверка документации заведения показала наличие трёх неоплаченных счетов за еду и напитки на общую сумму 3 740 батов.

Сначала представители власти попытались выступить посредниками между туристом и руководством заведения, рассчитывая урегулировать конфликт мирным путём. Однако переговоры не увенчались успехом, поскольку мужчина, как сообщается, отказался производить оплату.

После этого туриста вместе с менеджером заведения доставили на электрокаре в пункт обслуживания туристической полиции на Уокинг-стрит, где была предпринята ещё одна попытка достичь соглашения.







По словам сотрудников полиции, и эта попытка оказалась безрезультатной, поскольку турист продолжал отказываться оплачивать выставленный счёт.

В результате туристическая полиция передала дело следователям полицейского участка города Паттайя для дальнейшего разбирательства и возможного возбуждения дела в соответствии с законодательством.

Представители властей отметили, что данный случай демонстрирует тесное взаимодействие между муниципальными инспекторами, туристической полицией и местными правоохранительными органами в обеспечении порядка и поддержке как бизнеса, так и посетителей в одном из самых оживлённых туристических районов Таиланда.

















































