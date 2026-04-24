Пьяный индийский турист удивил покупателей, заснув в магазине в Паттайе

ПАТТАЙЯ, Таиланд – 23 апреля в Паттайе пьяный индийский турист был обнаружен спящим внутри круглосуточного магазина, что вызвало обеспокоенность у покупателей, которые вызвали муниципальные службы.

Сотрудники городского отдела правопорядка Паттайи прибыли на место и обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, спящим внутри помещения магазина в городе Паттайя.

Офицеры аккуратно разбудили его и дали холодную воду, чтобы помочь ему прийти в себя. После восстановления он смог общаться и заявил, что планирует самостоятельно вернуться к месту проживания.

Инцидент быстро получил распространение в социальных сетях и вызвал смешанные реакции. Часть пользователей шутила, что это отражает атмосферу ночной жизни Паттайи, отмечая: «слишком комфортный кондиционер» или «это просто часть очарования города».







Другие отреагировали с сочувствием или юмором, называя ситуацию «несчастным случаем» и «городом полным сюрпризов». Власти подтвердили, что инцидент был урегулирован без травм и дальнейших происшествий.

















































