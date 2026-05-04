Прогноз по бату ухудшается: геополитическая напряжённость и политика ФРС затмевают рынок

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Банк Касикорнбанк (КБАНК) ожидает, что тайский бат будет торговаться в диапазоне 32,40–33,20 за доллар США в период с 4 по 8 мая, по сравнению с уровнем закрытия 32,55 на 30 апреля.

По данным банка, в начале недели бат укрепился на фоне продаж доллара инвесторами перед заседанием Федеральной резервной системы США. Однако затем валюта ослабла после того, как Комитет по денежно-кредитной политике Таиланда сохранил ключевую ставку на уровне 1,00% и обозначил более осторожный экономический прогноз.





Центральный банк отметил риски замедления внутреннего роста, в частности из-за геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Региональные валюты, включая бат, также оказались под давлением на фоне роста мировых цен на нефть. Одновременно доллар США укрепился как защитный актив на фоне неопределённости вокруг переговоров между США и Ираном.

Дополнительное влияние на рынок оказала позиция ФРС, сигнализирующая о возможности сохранения высоких процентных ставок на более длительный срок. Различия во мнениях представителей ФРС отражают сохраняющуюся неопределённость в отношении инфляционных рисков, которые могут усилиться из-за геополитических факторов.

Бат опускался до месячного минимума 32,85, прежде чем частично восстановиться к концу недели, чему способствовали движения японской иены после предупреждений властей Японии о чрезмерной волатильности валютного рынка.

В ближайшее время ключевыми факторами для бата станут данные по инфляции в Таиланде за апрель, потоки иностранного капитала, развитие ситуации на Ближнем Востоке и комментарии представителей ФРС США.

В США инвесторы будут следить за рядом важных показателей, включая производственные заказы, число открытых вакансий, продажи новых домов, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, данные по занятости вне сельского хозяйства, уровень безработицы и еженедельные заявки на пособие по безработице. Дополнительно внимание будет уделено индексам сферы услуг в Китае и еврозоне.

















































