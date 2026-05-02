Предупреждение о летних штормах продлено – Паттайя готовится к нестабильной погоде

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Жителей и туристов в Pattaya призывают соблюдать осторожность после того, как Тайское метеорологическое управление продлило предупреждение о летних штормах. Нестабильная погода, как ожидается, сохранится до 2 мая.

Согласно данным ведомства, предупреждение, выпущенное 1 мая (№ 8), продолжает действовать для большей части верхнего Таиланда, включая восточные регионы, где расположена Паттайя.





Ожидаются грозы, порывистый ветер и локальные удары молнии. Причиной является область высокого давления или более прохладная воздушная масса из Китая, распространяющаяся на северо-восток и Южно-Китайское море, которая взаимодействует с текущей жаркой погодой в стране, вызывая нестабильность в атмосфере.

Для Паттайи и прилегающих районов провинции Chonburi это означает риск кратковременных ливней, сильных порывов ветра и локальной штормовой активности, особенно во второй половине дня и вечером.

Власти рекомендуют избегать открытых пространств во время гроз, держаться подальше от крупных деревьев и неустойчивых конструкций, а также соблюдать осторожность рядом с рекламными щитами и временными сооружениями.

Фермерам советуют укрепить посевы и фруктовые деревья, а владельцам скота — подготовиться к резким изменениям погодных условий.





Несмотря на грозы, температура остаётся высокой. Медицинские службы рекомендуют поддерживать водный баланс и избегать длительного пребывания на жаре, особенно при резкой смене погодных условий.

Продление предупреждения подчёркивает, что краткосрочные погодные риски сохраняются на востоке Таиланда, включая Паттайю, несмотря на ожидаемое улучшение условий в ближайшие дни.

















































