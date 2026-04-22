Празднование Сонгкрана на пляже Банг Сарай вызвало критику из-за неподобающего поведения

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Празднование Сонгкрана на пляже Банг Сарай в Саттахипе, примерно в 20 минутах к югу от Паттайи, оказалось в центре критики после появления видео и фотографий, на которых 20 апреля часть участников вела себя неподобающим образом во время массовых гуляний.

Прибрежная зона была переполнена как тайскими, так и иностранными туристами, которые участвовали в водных боях и праздничных мероприятиях. Однако атмосфера изменилась после того, как некоторые участники, включая молодых женщин и представителей трансгендерного сообщества, были замечены в чрезмерно откровенной одежде и вызывающем поведении во время танцев под громкую музыку.







Один из инцидентов, по сообщениям, произошёл, когда участник в состоянии алкогольного опьянения частично обнажил верхнюю часть тела прямо перед толпой, что вызвало неоднозначную реакцию. Часть людей поддержала происходящее, воспринимая это как элемент праздничной атмосферы, однако многие туристы и местные жители выразили недовольство.

Критики заявили, что подобное поведение является неприемлемым, особенно в присутствии семей и детей, и наносит ущерб имиджу Банг Сарая и Саттахипа как семейных туристических направлений.

Местные наблюдатели отметили, что подобные действия могут подпадать под законы о публичной непристойности. В связи с этим звучат призывы проверить записи камер видеонаблюдения и материалы из социальных сетей для возможного установления участников и принятия правовых мер.



21 апреля полиция сообщила, что одна из участниц, замеченных в инциденте, была установлена. Она признала, что из-за алкогольного опьянения зашла слишком далеко, и принесла извинения за своё поведение и вызванный общественный резонанс.

Многие жители подчеркнули, что Сонгкран должен оставаться весёлым праздником, однако требует соблюдения определённых границ, чтобы не наносить ущерб туристической репутации региона.

















































