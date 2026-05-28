Потерявшаяся девочка спасена сотрудниками Паттайи и благополучно возвращена семье

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Местные власти Паттайи оперативно отреагировали, чтобы помочь маленькой девочке, которую 28 мая обнаружили одной возле рынка Ват Чаймонгкол. Предполагается, что ребенок потерялся после того, как ушел из дома. Сотрудники муниципалитета Паттайи совместно с полицией и подразделением специальных операций незамедлительно оказали помощь и обеспечили безопасность ребенка.

По словам представителей властей, девочка, которая предположительно имеет особые потребности, спокойно отвечала на вопросы на месте происшествия, пока сотрудники пытались связаться с ее семьей.







Властям удалось дозвониться до ее отца, который подтвердил личность ребенка, однако не смог приехать немедленно. В результате муниципальные сотрудники лично сопроводили девочку домой и благополучно передали семье.

Быстрая реакция была отмечена как пример слаженной работы городских служб и полиции по обеспечению общественной безопасности и защите детей в обществе.

















































