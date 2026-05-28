Порамет Нгампичет пообещал продолжить развитие Паттайи с началом избирательной кампании

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Порамет Нгампичет официально начал свою новую кампанию на пост мэра Паттайи, пообещав продолжить ранее начатую работу и вести город вперед с упором на стабильность и долгосрочное развитие. В предвыборном обращении после официальной регистрации в качестве кандидата под номером 2 Порамет рассказал о своем пути с момента начала работы на государственной службе в Паттайе, отметив, что все трудности, препятствия и перемены за прошедшие годы только укрепили его решимость улучшать город.







Назвав это «новым путешествием, начинающимся вновь», Порамет заявил, что возвращается в избирательную гонку с опытом, преданностью делу и «сердцем жителей Паттайи». Кандидат, широко известный по прозвищу «Биер», также напрямую обратился к жителям города с просьбой поддержать всю команду «Рао Рак Паттайя» («Мы любим Паттайю») на предстоящих городских выборах, назначенных на 28 июня.

















































