Поражённый молнией курьер идёт на поправку в реанимации

БАНГКОК, Таиланд – Состояние курьера по доставке еды, которого 3 июня поразила молния на городской эстакаде в Бангкоке, постепенно улучшается. Об этом сообщила его жена, отметив, что мужчина по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей.

Курьер Пийя получил тяжёлые травмы после того, как молния ударила в его мотоцикл во время движения по эстакаде Ратчавипха над дорогой Вибхавади Рангсит в направлении перекрёстка Ратчайотхин в районе Чатучак. По имеющимся данным, разряд пришёлся в центр его шлема, оставив следы обгорания. Металлическая цепочка на шее разорвалась под воздействием электрического тока и оставила ожоги на коже.

Его супруга Намтан сообщила, что состояние мужа постепенно улучшается, однако врачи продолжают внимательно следить за возможными последствиями воздействия огромного электрического напряжения, характерного для ударов молнии.

По словам спасателей, ещё до прибытия в больницу у Пийи возникла тяжёлая сердечная аритмия. Во время транспортировки его пульс упал до критически низкого уровня, однако медикам удалось успешно восстановить сердечную деятельность.

Сознание мужчина пришёл в тот же вечер во время магнитно-резонансной томографии. Сейчас он способен нормально общаться и адекватно реагировать на вопросы. Несмотря на сохраняющиеся боли и чувство стянутости в области лица и груди, вызванные ожогами, слух и когнитивные функции остаются в норме.

Тем не менее врачам предстоит провести дополнительные обследования, включая повторные сканирования головного мозга, МРТ и детальные исследования сердца. Медики пока не могут сказать, останутся ли у пострадавшего долгосрочные последствия. Его состояние оценивается ежедневно.







По словам Намтан, её муж сохраняет психологическую устойчивость и не проявляет признаков сильного стресса. Однако в какой-то момент он был уверен, что может не пережить произошедшее. Сам момент удара он не помнит: в памяти осталась лишь яркая вспышка, после которой всё погрузилось во тьму.

Женщина подчеркнула, что происшествие имеет исключительно научное объяснение и не связано с суевериями, удачей или невезением. Она призвала общественность воспринимать удары молнии как природное физическое явление.

Намтан также отметила, что металлические цепочки и мобильные телефоны не притягивают молнии. Главную опасность представляет нахождение на открытых и возвышенных участках, таких как эстакады и мосты, во время грозы, где электрический разряд может произойти непредсказуемо.



Доцент доктор Джессада Дендуангборипант из Университета Чулалонгкорн также пояснил, что ни шлемы, ни металлические аксессуары не притягивают молнии. По его словам, курьер просто оказался не в том месте и не в то время. Металлические предметы начинают проводить ток только после удара молнии, что нередко приводит к характерным ожогам в местах контакта.

Учёный добавил, что мотоциклисты значительно более уязвимы во время грозы, чем водители автомобилей. Кузов автомобиля способен частично отводить электрическую энергию по внешней поверхности, тогда как водитель мотоцикла остаётся полностью открытым воздействию стихии.

Этот случай уже рассматривается специалистами как наглядный пример опасности грозовых явлений. Эксперты рекомендуют мотоциклистам, особенно курьерам службы доставки, немедленно искать безопасное укрытие при первых признаках грозы и избегать поездок во время молний.

















































