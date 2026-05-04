Полиция Паттайи получила похвалу после спасения котёнка из двигателя автомобиля

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Сотрудник полиции Паттайи получил широкое признание в социальных сетях после того, как спас котёнка, застрявшего в моторном отсеке автомобиля, продемонстрировав сострадание за пределами служебных обязанностей.

Инцидент произошёл вечером 2 мая на улице Джомтьен Секонд Роуд, когда 42-летняя Тханитта Борибун остановила машину, услышав настойчивое мяуканье из передней части автомобиля во время поездки на ужин с подругой.





Обеспокоенная, она открыла капот, но не смогла обнаружить или безопасно извлечь животное.

В этот момент мимо проезжал полицейский капрал Понгпат Тхакамин из полицейского участка Паттайи, находившийся на патрулировании на мотоцикле. Заметив автомобиль с открытым капотом на обочине, он сразу остановился, чтобы предложить помощь.

Осмотрев машину, он обнаружил котёнка, застрявшего под автомобилем и внутри моторного отсека. Оценив ситуацию, он попросил водителя аккуратно переместить автомобиль, после чего осторожно достал животное.

Котёнок был успешно освобождён без каких-либо травм, никто из участников также не пострадал.

Тханитта, благодарная за помощь, записала видео спасения и позже опубликовала его в социальных сетях, где оно быстро привлекло внимание и вызвало волну похвалы в адрес полицейского за его доброту и оперативность.





Позже капрал Понгпат отметил, что в момент инцидента он находился вне службы, но остановился по инстинкту, заметив возможную проблему.

«Я рад, что смог помочь и котёнку, и его хозяйке», — сказал он, добавив, что помощь людям остаётся важной частью его миссии.

Этот случай стал положительным примером работы полиции Паттайи, укрепив доверие общества и показав человеческую сторону правоохранительных органов в повседневной жизни.

















































