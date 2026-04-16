Полиция Патонга задержала 7 граждан Франции за перекрытие движения во время Сонгкрана

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Полиция Патонг задержала семь граждан Франции за то, что они во время праздника Сонгкран играли с водой, создавая препятствия для движения транспорта. Инцидент вызвал обеспокоенность среди местного бизнеса из-за нарушения общественного порядка иностранными туристами.

Ситуация получила огласку после распространения в социальных сетях видеороликов, на которых группы туристов устраивают агрессивные водные игры в Пхукет, что вызвало общественные дискуссии о безопасности и управлении туристическими потоками.







14 апреля полиция Патонга сообщила, что получила жалобы от местных жителей на группу иностранных туристов, собравшихся на улице Прачанукро рядом с рынком Малин. По сообщениям, они перекрывали дорогу и создавали помехи движению во время водных игр. Сотрудники полиции вмешались, предупредили нарушителей и впоследствии задержали семерых человек — всех граждан Франции — по обвинению в «нарушении общественного порядка». Подозреваемые были переданы следователям для дальнейших юридических процедур.

Власти подчеркнули, что данный случай не связан с ранее распространявшимися в интернете сообщениями о том, что туристы обливали водой полицейских на официальных пунктах Сонгкрана. Также не поступало официальных жалоб по другому вирусному видео, где вода распыляется на движущийся фургон.

После инцидента полиция напомнила владельцам бизнеса, торговцам и жителям о недопустимости размещения ёмкостей с водой на тротуарах и проезжей части, если это мешает движению транспорта.

Представители бизнеса также выразили обеспокоенность. Представитель Ассоциации развлекательного бизнеса пляжа Патонг призвал ужесточить меры в отношении туристов, нарушающих закон во время праздника, отметив, что небезопасное поведение может негативно сказаться на туристической привлекательности региона. Он также предложил усилить контроль за предприятиями, управляемыми иностранцами.

Власти сообщили, что в период праздника усилены патрулирование и меры контроля для обеспечения безопасности и порядка как для местных жителей, так и для туристов.

Тем временем в Паттайя праздничные мероприятия продолжаются под строгим контролем безопасности, особенно вдоль Beach Road и прилегающих районов.































