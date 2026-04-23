Пожилая супружеская пара погибла в Краби после того, как внедорожник врезался в опору линии электропередачи по пути в больницу Хатъяй

КРАБИ, Таиланд – Пожилая супружеская пара погибла в результате аварии в провинции Краби, когда их внедорожник врезался в опору линии высокого напряжения. Пара направлялась из Пхукета в больницу в Хатъяе на медицинский приём.

Полиция района Клонг Тхом получила сообщение о ДТП около 9 утра 22 апреля в районе Khlong Thom Rat Rangsan School. На месте спасатели обнаружили автомобиль Toyota Fortuner с зелёными номерными знаками, который съехал с дороги и на высокой скорости врезался в придорожную опору линии электропередачи, сломав её на две части.







Внутри автомобиля спасатели нашли 79-летнего мужчину с тяжёлыми травмами и 69-летнюю женщину без сознания. Обоих пострадавших пришлось извлекать из искорёженного автомобиля, после чего их срочно доставили в больницу района Клонг Тхом.

Несмотря на усилия врачей и медицинского персонала, спасти их не удалось — позже оба скончались от полученных травм.

Следователи подтвердили, что погибшие были супругами и направлялись на медицинский приём в Хатъяй, когда произошла авария.

Власти в настоящее время пытаются связаться с родственниками, чтобы передать тела для проведения религиозных обрядов.

















































