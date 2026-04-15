Повышенные меры безопасности в аэропорту Бангкока направлены на укрепление доверия туристов в период Сонгкрана

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Туристическая полиция усилила меры безопасности в Suvarnabhumi Airport в период праздника Сонгкран, стремясь повысить уверенность путешественников на фоне резкого роста пассажиропотока.

По словам генерал-майора полиции Понгсаяма Микхантонга, заместителя комиссара туристической полиции, были введены строгие оперативные меры для тщательного контроля ситуации с безопасностью в одном из главных международных авиаузлов страны. Он подчеркнул важность постоянного и проактивного контроля для обеспечения безопасного и комфортного передвижения как для тайских, так и для иностранных туристов.







Сотрудники 3-го подразделения Бюро туристической полиции 1 размещены по всей территории аэропорта и работают совместно с многоязычными переводчиками для оказания помощи пассажирам. Их задачи включают консультирование, обеспечение безопасности, а также поддержание дружелюбного и профессионального присутствия.

Ключевые меры включают усиленное патрулирование в зонах с высоким пассажиропотоком, проактивную помощь туристам, а также продвижение приложения Thailand Tourist Police, позволяющего обращаться за помощью круглосуточно.

Кроме того, власти проводят информационные мероприятия непосредственно на ключевых сервисных точках аэропорта, включая зоны выдачи международного багажа, чтобы познакомить путешественников с приложением и подчеркнуть готовность туристической полиции Таиланда оказывать помощь на каждом этапе поездки в праздничный период.

Данная инициатива является частью более широких усилий по обеспечению безопасности и удобства во время Сонгкрана — одного из самых загруженных туристических сезонов в Таиланде. (TNA)































