Пляжи Паттайи переполнены, но неопределенность расходов омрачает перспективы ближайших недель

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В Паттайе наблюдался значительный рост внутреннего туризма в период длинных выходных с 1 по 4 мая, приуроченных ко Дню труда. Тысячи отдыхающих прибыли на пляжи города, вернув оживленную атмосферу на Pattaya Beach и Jomtien Beach, куда массово приезжали семьи и работники из Чонбури и соседних провинций.

Туристы добирались как на личных автомобилях, так и на общественном транспорте, заполнив прибрежные зоны. Люди отдыхали под зонтами, купались, наслаждались морским бризом и пользовались услугами аренды лежаков. Большой наплыв отдыхающих создал праздничную атмосферу и стал заметным стимулом для местной экономики.





Рост числа туристов напрямую отразился на доходах малого бизнеса. Рестораны, уличные торговцы, операторы пляжных лежаков и салоны традиционного тайского массажа сообщили о значительном увеличении прибыли в праздничные дни. Для многих это стало важной финансовой поддержкой и позитивным сигналом для туристического сектора Паттайи.

Мэр Паттайи Поратмет Нгампичет отметил, что город активно сотрудничает с Министерством туризма и спорта для повышения устойчивости отрасли на фоне текущих вызовов, включая региональную нестабильность на востоке Таиланда и рост затрат на энергию.

Он подчеркнул планы по улучшению доступности, включая меры по безвизовому въезду, а также усиление контроля за туристами с целью повышения безопасности, качества и доверия. По его словам, задача — укрепить позицию Паттайи как устойчивого туристического направления мирового уровня.

Несмотря на успешные показатели в праздничные дни, перспективы остаются неопределенными. Эксперты отмечают, что длинные выходные дают лишь краткосрочный эффект, тогда как поддержание стабильного потока туристов может оказаться сложнее. На фоне роста расходов домохозяйств и снижения располагаемых доходов меньше людей смогут позволить себе поездки в ближайшие недели.





Дополнительным фактором является начало учебного года в середине мая, которое традиционно снижает внутренний туристический поток, так как семьи переключают расходы на образование.

Хотя длинные выходные принесли ощутимый рост, перед Паттайей вновь стоит задача — сохранить поток туристов и уровень расходов после праздничного периода в условиях ограниченной покупательной способности как внутри страны, так и за ее пределами.

















































