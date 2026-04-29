пешеходные переходы превращаются в «Frogger в реальной жизни» — растут опасения за безопасность

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В онлайн-форумах нарастает недовольство ситуацией с безопасностью дорожного движения в Pattaya после очередного инцидента на пешеходном переходе, вновь вызвавшего бурные обсуждения. Многие жители и постоянные посетители дают весьма жёсткую оценку происходящему.

Для некоторых проблема сводится к простой фразе: «Красный свет — значит ехать быстрее». Другие считают, что дело уже не в скорости — «светофоры просто перестали что-либо значить».





Дискуссия, начавшаяся на форуме Pattaya Mail, быстро переросла в поток личных историй. Один из пользователей отметил: «За 20 лет в Таиланде я ни разу не видел, чтобы машины останавливались на зебре — только на красный свет». Но даже тогда уверенности в безопасности нет.

Другой комментатор описал повседневную ситуацию на дорогах как «крайне опасную»: «Проезжают на красный, трогаются до зелёного, ездят по встречке, превышают скорость — это как играть в Frogger в реальной жизни».

Наиболее опасными зонами неоднократно назывались Beach Road, Second Road и Soi Buakhao. Один пользователь предупредил о сложностях при переходе Second Road напротив Mike Shopping Mall, другие указали на переходы возле Central Festival, где автомобили «просто не останавливаются».

Для уязвимых пешеходов ситуация ещё сложнее. Один слабовидящий участник обсуждения написал: «Я пользуюсь зеброй, потому что плохо вижу. Это похоже на русскую рулетку, даже когда у пешехода есть преимущество».

Критика не ограничивалась одной группой. Хотя часть пользователей обвиняла местных водителей, другие отмечали, что иностранцы ведут себя не лучше: «Это не только тайцы — экспаты такие же».

Особую обеспокоенность вызывают мотоциклы. «Мотоцикл — это просто способ как можно быстрее добраться из точки А в точку Б, игнорируя все правила», — отметил один из комментаторов.





Некоторые указали на более глубокие проблемы: слабый контроль за соблюдением правил, недостаточную подготовку водителей и непоследовательную работу полиции. «Пока правила не будут строго соблюдаться, их будут игнорировать», — говорится в одном из комментариев. Другой добавил: «За 13 лет ничего не изменилось — красный свет это лишь рекомендация».

Также звучали предложения по решению проблемы — от усиления контроля до мер, аналогичных проверкам в период пандемии. По мнению некоторых, жёсткие проверки документов и изъятие незастрахованных транспортных средств могли бы быстро сократить нарушения.



При этом часть пользователей указала, что и сами пешеходы иногда рискуют, переходя дорогу вне зависимости от сигналов. Однако и это возвращает к основной проблеме: «Зачем ждать зелёного, если машины не останавливаются на красный?»

В целом обсуждение отражает общее настроение: инфраструктура для пешеходов в городе существует формально, но на практике часто не работает. Пешеходные переходы всё чаще воспринимаются как символ, а не гарантия безопасности.

Пока поведение участников движения не изменится — будь то за счёт контроля или обучения — переход дороги в Pattaya для многих будет оставаться не правом, а риском.

















































