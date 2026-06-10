«Первый раз в Таиланде» — утверждение в Паттайе, которому мало кто верит

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Это фраза, которую можно услышать бесчисленное количество раз в барах, ресторанах и развлекательных районах Паттайи: «Вообще-то я впервые в Таиланде». Однако для многих местных жителей и постоянных гостей города такие слова давно стали поводом для улыбки.

Нередко турист уверенно заявляет, что приехал в страну впервые, но при этом прекрасно знает, как объехать пробки на Бич-роуд, свободно заказывает еду на тайском языке, разбирается в местных обычаях и ориентируется в многочисленных переулках города без всякого навигатора.

«Это всегда забавно, — смеётся сотрудница одного из баров. — Некоторые говорят, что приехали впервые, но знают Паттайю лучше меня».

Подобное явление встречается не только в Паттайе. Во многих странах путешественники иногда предпочитают представляться новичками — чтобы выглядеть более авантюрными, не рассказывать о предыдущих поездках или просто произвести интересное первое впечатление. Однако в Паттайе такие истории нередко выглядят особенно комично.

Можно услышать, как человек утверждает, что прилетел лишь вчера, но при этом легко находит все короткие маршруты, приветствует водителей мототакси по имени и точно знает, где подают его любимую лапшу поздно ночью.







Постоянные иностранные жители города тоже любят шутить на эту тему. «Первый раз в Таиланде», — пошутил один экспат. «В двадцать седьмой раз».

Разумеется, многие туристы действительно приезжают в Таиланд впервые, и Паттайя ежегодно привлекает новых гостей со всего мира. Однако среди постоянных посетителей фраза «первый раз в Таиланде» уже стала частью местного фольклора.

Будь то скромность, желание сохранить личную жизнь в тайне, курортный роман или стремление примерить на себя новый образ, некоторые путешественники предпочитают не афишировать, насколько хорошо они знают город.

А в Паттайе, где знакомые лица возвращаются снова и снова, обычно всегда находится кто-то, кто знает правду.

















































