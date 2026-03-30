Паттайя уходит под воду: Сонгкран делит иностранцев на фанатов и беглецов

ПАТТАЙЯ, Таиланд — В городе, где апрель превращается в водную осаду, иностранцы спорят: нырять в хаос или запереться дома с запасами еды и терпения.

Официально Сонгкран — три дня. В Паттайе — почти неделя без сухого шанса. Вода льётся не по расписанию, а по настроению. И именно это превращает праздник в линию фронта между двумя лагерями.

Одни выбирают тактику выжидания. «Умные закупаются и исчезают», — говорят те, кто давно понял: выйти за ужином и не промокнуть — уже квест. Для них Сонгкран больше не весёлый карнавал, а затяжной уличный шторм.

Другие — наоборот — идут в эпицентр. Для них это не беспорядок, а ритуал. Кто-то вспоминает 90-е: первый шок, мокрая одежда, раздражение… и вдруг — принятие. Сегодня такие туристы приезжают именно за этим — раствориться в воде, шуме и смехе.

Компромиссов нет. «Не нравится — не приезжайте», — жёстко отвечают сторонники праздника. Сонгкран здесь — не шоу для удобства, а часть культуры, к которой либо подключаешься, либо отходишь в сторону.

Но за водяной феерией проскальзывает и тревога. Пьяное вождение, аварии — теневая сторона фестиваля, о которой говорят всё громче. Веселье здесь иногда граничит с риском.



И всё же Паттайя остаётся верна себе: кто-то заряжает водяные пушки, кто-то закрывает двери. Смех и раздражение идут рядом, как два потока на одной улице.

Итог простой, как ведро холодной воды: в Сонгкран Паттайя — это не курорт, а испытание. Либо ты внутри, либо ты вне игры.




































