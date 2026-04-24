Паттайя усиливает реформу дорожного движения — планируются чередующееся парковка и односторонние улицы в узких сои

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Администрация города Паттайя продвигает более жёсткую стратегию управления дорожным движением, направленную на снижение пробок в узких улицах и повышение порядка в одном из крупнейших туристических городов страны.

Заседание прошло 23 апреля под председательством Анупонг Пхуттханаварат в мэрии города. На встрече обсуждался прогресс действующих мер регулирования движения, а также сохраняющиеся проблемы в небольших сои, где ограниченное дорожное пространство и интенсивный трафик регулярно вызывают заторы и вопросы безопасности.







Среди ключевых предложений — ужесточение контроля системы парковки «чёт–нечёт» на улице Южная Паттайя, а также изучение возможности введения одностороннего движения на ряде узких улиц, включая Сои Арунотай 9 и Южная Паттайя Сои 1, а также другие аналогичные маршруты.

Власти заявили, что цель инициативы — улучшить транспортный поток, сократить незаконную парковку и повысить безопасность жителей и туристов в плотной городской застройке.



Комитет подчеркнул необходимость координации между различными ведомствами и отметил, что перед внедрением мер будет учитываться мнение общественности для адаптации решений к конкретным районам.

Городские власти подчеркнули, что Паттайя продолжает развивать системные решения в сфере транспорта, направленные на повышение мобильности и безопасности, а также на долгосрочную цель создания более упорядоченного и комфортного туристического города.

















































