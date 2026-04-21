Паттайя спасла бездомную собаку после тяжёлого ранения дротиком

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Власти Паттайи срочно оказали помощь бездомной собаке после сообщений о том, что животное получило тяжёлое ранение: в грудь собаки был вонзён дротик.

Ветеринарные службы были немедленно вызваны на место происшествия. Собаку безопасно усыпили и доставили для срочного лечения. В настоящее время животное находится под наблюдением специалистов.

После выздоровления собаку планируют перевести в муниципальный приют Паттайи для реабилитации, а затем подобрать ей подходящий новый дом.







Мэр города Порамэт Нгампичет заявил, что проблема бездомных собак остаётся одной из основных для Паттайи. Город продолжает расширять программы стерилизации, вакцинации и контроля популяции, чтобы сократить число бездомных животных и снизить риск распространения заболеваний.

Он также отметил, что городские власти продолжают улучшать условия в приюте для более системного ухода за животными, а также призывают жителей более гуманно и устойчиво сосуществовать с животными.

















































