Паттайя продвигает смарт-туризм: партнёрство с ТАГТХАИ для единой цифровой туристической платформы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Власти Паттайи объявили о сотрудничестве с платформой ТАГТХАИ для создания интегрированной цифровой системы туризма в рамках стратегии развития города как смарт-туристического центра.

Мэр Порамет Нгампичет отметил, что цель партнёрства — сделать путешествия по Паттайе более удобными, доступными и экономичными как для тайских, так и для иностранных туристов. Единая платформа позволит пользователям получать доступ к размещению, ресторанам, достопримечательностям и туристическим активностям города в одном месте.







Одним из ключевых элементов проекта станет внедрение системы куар-код платежей «ТАГТХАИ Изи Пэй», которая позволит туристам оплачивать услуги в широком спектре заведений — от небольших местных магазинов до крупных торговых точек. Ожидается, что это повысит удобство и одновременно поддержит местный бизнес и продвижение туристических кампаний.



По словам мэра, инициатива также будет способствовать экономическому росту туристического сектора и укреплению конкурентоспособности Паттайи как популярного направления. Профильным городским службам поручено изучить детали и правовую базу проекта меморандума о взаимопонимании, чтобы обеспечить его подписание до окончания текущего административного срока.

Данное сотрудничество является частью долгосрочного плана по превращению Паттайи в современный туристический центр с акцентом на устойчивое развитие и создание долгосрочных экономических выгод для города.

















































