Паттайя продвигает решение проблемы наводнений: многолетний вопрос переходит в стадию реализации

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Почему прибрежный город, такой как Паттайя, по-прежнему сталкивается с наводнениями — и почему решение этой проблемы заняло так много времени? Этот вопрос жители задают уже десятилетиями.

Сегодня этот вопрос перерос в масштабную национальную инфраструктурную инициативу. План управления наводнениями в городе превратился в комплексный проект дренажной системы, направленный на снижение хронических затоплений в городских и прилегающих районах.







Инициатива была впервые одобрена кабинетом министров 6 февраля 2018 года. Министерству внутренних дел совместно с профильными ведомствами было поручено решить проблемы наводнений, дренажа и сточных вод в Паттайе и связанных с ней территориях. Департамент общественных работ и городского и сельского планирования получил задание разработать генеральный план, охватывающий территорию площадью 226,47 квадратного километра.

План делит регион на три основных дренажных бассейна: центральную городскую зону Паттайи, подбассейн Наклыа с районами средней плотности и пригородами, а также подбассейн Хуай Яй, включающий расширяющиеся жилые и пригородные территории.



Общий бюджет проекта оценивается в 26 миллиардов батов и рассчитан на помощь более чем 144 000 домохозяйств. Проект разделён на срочные, среднесрочные и долгосрочные этапы, при этом город Паттайя выступает главным исполнителем в координации с национальными структурами.

Дополнительный прогресс был достигнут в 2021 году, когда подкомитет утвердил первый этап генерального плана как приоритетный инфраструктурный проект. С тех пор прошло несколько раундов координации между городом Паттайя, Управлением национальных водных ресурсов, Бюджетным бюро и Департаментом общественных работ.

Первоначальный бюджет в размере 5,3 миллиарда батов был пересмотрен и сокращён до 2,75 миллиарда батов для срочной фазы. Город Паттайя также обязан обеспечить 10 процентов финансирования. Реализация запланирована в рамках четырёхлетнего бюджетного цикла с 2027 по 2030 год.

В связи с тем, что объём инвестиций превышает 1 миллиард батов, проект требует одобрения кабинета министров перед полной реализацией. Это привело к недавнему брифингу высокого уровня: 24 апреля 2026 года городские власти представили обновлённую информацию премьер-министру в Доме правительства перед передачей проекта на рассмотрение кабинета.

По словам официальных лиц, данный проект является важным шагом к долгосрочному и устойчивому решению проблемы наводнений в Паттайе, превращая многолетнюю общественную проблему в системные государственные действия.

















































