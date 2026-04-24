Паттайя принимает немецкую экономическую делегацию — курс на умный город и устойчивый рост в рамках Восточного экономического коридора

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя вышла на международный уровень, приняв высокопоставленную немецкую экономическую делегацию для обсуждения сотрудничества в области развития умного города и долгосрочного устойчивого роста.

Встреча состоялась 23 апреля в мэрии города под председательством мэра Паттайи Порамета Нгампичета, который приветствовал министра экономики, транспорта, сельского хозяйства и виноделия федеральной земли Рейнланд-Пфальц Федеративной Республики Германия Даниэлу Шмитт и её делегацию.







Основной целью визита стало укрепление экономического сотрудничества и обмен стратегиями развития между региональными органами власти, особенно в контексте согласования местных проектов с программой Восточного экономического коридора Таиланда.

Особое внимание было уделено дорожной карте развития умного города Паттайи, направленной на модернизацию городского управления за счёт цифровых технологий, повышения качества государственных услуг и внедрения инновационных решений.

Немецкие представители проявили значительный интерес к инициативам Паттайи, особенно к использованию искусственного интеллекта и цифровых систем в управлении городом для повышения эффективности, безопасности и качества жизни жителей и туристов.

Делегация также подчеркнула важность сотрудничества на местном уровне для обеспечения устойчивого экономического роста и выразила заинтересованность в расширении взаимодействия в стратегических отраслях.







Городские власти назвали встречу важным этапом в развитии международного партнёрства, направленного на позиционирование Паттайи как регионального центра инноваций, туризма и цифровой трансформации.

Ожидается, что данная инициатива укрепит связь Паттайи с зоной Восточного экономического коридора, поддержит долгосрочный экономический рост и усилит стремление города стать ведущим центром умного туризма и экономики в Юго-Восточной Азии.

















































