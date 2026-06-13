Паттайя предупреждает: «Если мы не защитим это сегодня, завтра может уже ничего не остаться»

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Сотрудники администрации Паттайи совместно с инспекторами и представителями специальных служб продолжили проверки на пляже Паттайя-Бич, направленные на борьбу с незаконным использованием общественных территорий. Основное внимание было уделено нелегальной сдаче в аренду пляжных матов, шезлонгов и другого оборудования туристам.

Проверки проводились вдоль всей береговой линии в рамках продолжающейся кампании по поддержанию порядка и обеспечению свободного доступа к общественным пляжным зонам для всех жителей и гостей города.

По словам представителей администрации, проблема существует уже длительное время. Некоторые нарушители ежедневно используют общественные территории в коммерческих целях, постепенно расширяя занимаемое пространство. Такой процесс не всегда заметен сразу, однако со временем может привести к фактической утрате общественных пляжей.

Чиновники предупредили, что при отсутствии мер реагирования общественные участки побережья могут постепенно перейти под частный контроль.

Во время рейда сотрудники выявляли лиц, незаконно размещавших на общественной земле пляжные маты, стулья и другие предметы для коммерческой аренды. Подобная деятельность нарушает местные правила использования общественных пространств и запрет на несанкционированную коммерческую деятельность на пляже.







Все конфискованные предметы были изъяты и доставлены в Управление по обеспечению правопорядка города Паттайя. Там они будут храниться до завершения юридических процедур и наложения предусмотренных законом штрафов.

В администрации подчеркнули, что операция является частью более широкой программы по сохранению чистоты, безопасности и порядка на побережье, а также по обеспечению справедливого и надлежащего использования общественных территорий как жителями, так и туристами.

Чиновники отметили, что последовательное применение закона необходимо для предотвращения повторных нарушений и защиты береговой линии в долгосрочной перспективе.







Представители города вновь напомнили главный принцип кампании: «Если мы не защитим это сегодня, завтра может уже ничего не остаться», подчеркнув, что Паттайя намерена сохранять общественные пляжные зоны не только для нынешних жителей и посетителей, но и для будущих поколений.

Также была подтверждена приверженность города долгосрочной концепции «Чистая, безопасная, удобная и устойчивая Паттайя», которая продолжает определять политику по поддержанию баланса между туризмом, общественным доступом и экологической ответственностью.

Власти заявили, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе для поддержания порядка и сохранения общественных пространств как общего достояния местного сообщества и будущих поколений.

















































