Паттайя под палящим солнцем: днём дымка и местами грозы

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Согласно прогнозу Метеорологического департамента Таиланда на ближайшие 24 часа, Паттайя ожидает жаркую погоду с дымкой в дневное время.

Восточный регион, включающий Паттайю, будет преимущественно жарким с дневной дымкой и вероятностью местных гроз на примерно 20% территории. Некоторые ливни могут сопровождаться сильными порывами ветра в отдельных районах, особенно в частях Чонбури, Рейонга, Чантабури и Трата.

Ожидается, что температура в восточном регионе колеблется от 25–28°C ночью до 33–39°C днём, при юго-восточном ветре со скоростью 15–30 км/ч. Морские условия остаются относительно спокойными, высота волн около 1 метра, однако во время гроз возможны более высокие волны.

Метеорологический департамент предупреждает, что текущий погодный режим формируется под влиянием теплового низкого давления над северными районами Таиланда в сочетании с усиливающимися южными и юго-восточными ветрами, что создаёт нестабильные условия и способствует локальным грозам.







Жителям и туристам Паттайи рекомендуется принимать меры предосторожности от сильной жары: избегать долгого пребывания на улице в часы пик, пить достаточно жидкости и по возможности находиться в тени. Внезапные дневные или вечерние грозы могут создавать кратковременные, но интенсивные неудобства.

При этом качество воздуха в некоторых районах восточного Таиланда остаётся умеренным, с накоплением пыли и дымки из-за слабой или умеренной циркуляции воздуха. Несмотря на жару, жизнь в Паттайе продолжается: пляжники и местные предприятия адаптируются к жарким и влажным условиям, характерным для сезона.



































