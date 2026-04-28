Паттайя не защищает пешеходов – авария на переходе усиливает страхи за безопасность туристов и местных жителей

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Дорожное происшествие, в котором китайский мужчина и тайская женщина были сбиты мотоциклом при переходе улицы, вновь вызвало волну возмущения. Многие задаются уже привычным вопросом: почему это снова происходит в Паттайе?

Реакция в интернете была быстрой и критичной. Комментарии на локальных форумах отражают смесь гнева и смирения. Одни пользователи требуют ужесточения правил для иностранных водителей, предлагая разрешать аренду и управление мотоциклами только при наличии действующего водительского удостоверения. Другие указывают на более глубокую проблему — слабое соблюдение законов.







«Я перехожу эту дорогу каждый день», — отметил один из комментаторов, добавив, что даже на пешеходных переходах со светофорами мотоциклисты регулярно игнорируют сигналы. Другой пользователь прямо заявил, что водители часто не останавливаются даже на красный свет, отвлекаясь на телефоны или просто не желая уступать дорогу.

Инцидент также вновь разжёг дискуссию о скоростных ограничениях. Некоторые предлагают снизить скорость до 30 км/ч в зонах с интенсивным пешеходным движением. Однако критики подчёркивают, что такие правила уже существуют — проблема в их соблюдении.

Давняя проблема без решения

Безопасность пешеходов в Паттайе вызывает обеспокоенность уже много лет. Несмотря на наличие инфраструктуры — переходов, светофоров и предупреждающих знаков — реальная ситуация на дорогах говорит об обратном. Пешеходные переходы часто воспринимаются как рекомендация, а не обязательное правило, особенно мотоциклистами.

Власти периодически реагируют кампаниями, штрафами и информационными программами. Однако со временем их эффект ослабевает, и старые привычки возвращаются. Разрыв между законом и реальностью остаётся значительным.







Культура или контроль — или и то, и другое?

Возлагать вину только на одну группу — иностранцев, местных водителей или самих пешеходов — значит упрощать проблему. Она носит системный характер. Слабый контроль, непоследовательные наказания и дорожная культура, допускающая риск, играют свою роль.

Ограничение аренды мотоциклов только для лицензированных водителей может частично помочь, особенно среди туристов, не знакомых с местными условиями. Однако, по мнению критиков, этого недостаточно, если базовые правила дорожного движения продолжают игнорироваться.



Неприятная реальность

Каждая новая авария вызывает всплеск негодования, но сценарий повторяется: инцидент, волна критики, кратковременное внимание — и тишина до следующего случая.

Пока контроль не станет последовательным, а поведение на дорогах не изменится, пешеходные переходы в Паттайе могут оставаться одними из самых опасных мест — несмотря на их предназначение обеспечивать безопасность.

















































