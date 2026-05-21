Паттайя модернизирует управление пляжами по международным стандартам качества

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Для многих туристов «идеальный пляж» означает прозрачную воду, чистый песок и красивый пейзаж. Однако для Паттайи, одного из самых известных международных туристических городов Таиланда, это определение быстро меняется. Сегодня пляж Паттайи оценивается уже не только по внешнему виду, но всё больше по качеству системы управления — от порядка и безопасности до устойчивости и долгосрочного экологического контроля.

На фоне усиливающейся мировой конкуренции между туристическими направлениями Паттайя стремится представить свои пляжи не просто как живописные места отдыха, а как профессионально управляемые общественные пространства, построенные на международно признанных стандартах.

По словам мэра Порамет Нгампичет, в последние годы город сместил акцент с косметических улучшений на создание долгосрочной системы управления, способной поддерживать качество пляжей устойчивым и измеримым образом.

Недавно Паттайя получила сертификацию ISO 13009:2015 — международный стандарт, охватывающий чистоту пляжей, безопасность и экологическое управление. Кроме того, пляжи города получили оценку «очень хорошо» по национальным стандартам природных туристических зон Таиланда.

Мэр отметил, что эти признания отражают более широкий переход от ориентации исключительно на внешний имидж к созданию систем, которые можно постоянно оценивать, контролировать и поддерживать.

Паттайя также привлекла международное внимание после включения в список лучших пляжей мира по версии премии Golden Beach Award 2024 платформы БичАтлас. Город занял 12-е место среди 100 мировых пляжей по результатам голосования и оценок путешественников, фотографов и инфлюенсеров со всего мира.







Городские власти подчёркивают, что цель теперь заключается не только в создании привлекательного внешнего вида пляжей, но и в обеспечении их функциональности, организованности и способности принимать большие туристические потоки без потери качества.

Одним из наиболее заметных примеров нового подхода стала структурированная система зонирования пляжей. Город регулирует размещение и плотность зонтов и пляжных кресел, одновременно сохраняя открытые общественные пространства и пешеходный доступ вдоль побережья.

Отдельной частью пляжной идентичности Паттайи стали цветовые схемы зонтов. В Северной Паттайе используются сине-белые зонты, в Центральной Паттайе — зелёно-белые, а в Южной Паттайе — фиолетово-белые.



По словам чиновников, система цветового кодирования носит не только декоративный характер, но и является частью более широкой стратегии зонирования, направленной на организацию работы операторов, контроль переполненности и создание более единообразного опыта для посетителей.

Система уже охватывает тысячи зонтов вдоль пляжа Паттайи и распространяется на крупные прибрежные районы, включая Джомтьен-Бич и Пратамнак-Бич.

За размещением зонтов также стоит модель управления, основанная на сотрудничестве между городскими властями и пляжными операторами. Власти Паттайи заявляют, что чётко определённые рабочие зоны позволяют бизнесу функционировать эффективнее, одновременно помогая городу контролировать плотность размещения, чистоту и доступность пляжей.







Городские планировщики всё чаще рассматривают управление пляжами как отражение общего качества городского управления. В случае Паттайи власти считают, что такие детали, как расстояние между зонтами, правила зонирования и стандарты обслуживания, стали частью более широкой стратегии по укреплению международного туристического имиджа и долгосрочной устойчивости города.

Для Паттайи статус «пляжного направления мирового класса» больше не означает только природную красоту. Всё чаще ключевым вопросом становится способность города создавать системы, которые смогут стабильно поддерживать высокие стандарты по мере роста туристического потока.

Власти подчёркивают, что в эпоху, когда у туристов больше выбора, чем когда-либо, выделяться будут не обязательно самые красивые направления, а те, которые способны сочетать красоту с порядком, безопасностью, устойчивостью и эффективным управлением.

















































