Паттайя лидирует в Сонгкране — доходы достигают рекордных 6,5 млрд бат благодаря наплыву туристов

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Ожидается, что Паттайя останется одним из главных направлений праздника Сонгкран в 2026 году, а доходы от туризма достигнут около 6,5 миллиарда бат благодаря притоку как тайских, так и иностранных туристов на расширенные празднования Ван Лай.

Согласно прогнозам, Паттайя продолжает уверенное восстановление после пандемии. В 2023 году, который считается базовым после COVID-19, город принял около 330 000 туристов, получил более 4,7 миллиарда бат дохода, а средняя заполняемость отелей составила около 83 процентов.







В 2026 году ожидается от 380 000 до 420 000 посетителей в период Сонгкрана, что означает рост примерно на 15–27 процентов. Тайские туристы составят около 60–65 процентов, тогда как иностранные — 35–40 процентов, среди которых лидируют рынки России, Китая, Индии, Южной Кореи и Малайзии.

Средняя заполняемость отелей прогнозируется на уровне 88–92 процентов, при этом прибрежные отели могут достигать до 95 процентов в пик празднований Ван Лай.

Одним из ключевых факторов роста является более продолжительный фестивальный период по сравнению с другими направлениями, особенно благодаря расширенным празднованиям Паттайя Сонгкран Ван Лай 2026, проходившим с 17 по 19 апреля вдоль пляжа Паттайи. Это позволяет равномернее распределить поток туристов и увеличивает продолжительность их пребывания.



Восстановление международных рынков, особенно из России и Индии, также способствует росту, наряду с пляжными концертами, модернизированными зонами мероприятий и усиленными мерами безопасности, включая системы искусственного интеллекта и технологии управления потоками людей.

Среди главных событий Паттайя Сонгкран Ван Лай 2026 — трёхдневные концерты на пляже с участием ведущих тайских артистов, культурные мероприятия, включая традиционные подношения, водные благословения старшим, парады и более 100 точек с местной едой.

19 апреля ожидается привлечение новой аудитории благодаря прямым трансляциям матчей Премьер-лиги в рамках фестиваля.







Губернатор Туристического управления Таиланда Тапани Киатпайбул отметила, что Паттайя Сонгкран Ван Лай 2026 способствует превращению Сонгкрана в международный фестиваль, а город полностью готов к приёму туристов благодаря развитой инфраструктуре, транспорту и разнообразию туристических возможностей.

Ожидается, что только трёхдневное мероприятие принесёт не менее 1,5 миллиарда бат экономического оборота и привлечёт более 100 000 посетителей.

















































