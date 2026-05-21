Паттайя готовится к шторму — мощный муссон угрожает наводнениями и опасным морем

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Жителей Паттайи и прилегающих районов призывают готовиться к сильным ливням, локальным наводнениям и опасным условиям на побережье после того, как тайские службы по предотвращению стихийных бедствий выпустили серьёзные погодные предупреждения из-за усиливающегося юго-западного муссона.

Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий сообщил, что интенсивные муссонные условия над Андаманским морем и Сиамским заливом в сочетании с областью низкого давления возле Вьетнама могут вызвать сильные осадки и внезапные наводнения во многих регионах страны до 21 мая.

Власти предупредили, что низменные районы Паттайи могут столкнуться с временными подтоплениями в периоды сильных дождей. Сток воды с ближайших холмов и лесных зон также способен повысить опасность на дорогах и возле природных туристических объектов.

Сообщается, что аварийно-спасательные службы и дренажное оборудование приведены в состояние готовности, а чиновники круглосуточно следят за развитием погодной ситуации. Местным властям также поручено внимательно контролировать состояние пляжей, пирсов, пещер, водопадов и прибрежных зон отдыха в случае ухудшения погоды.



Сильный ветер и высокие волны также ожидаются на морских маршрутах Сиамского залива и Андаманского моря, в связи с чем владельцев маломерных судов и туристических операторов призвали соблюдать повышенную осторожность. На пляжах могут быть подняты предупреждающие флаги для купания, если волновая ситуация ухудшится.

Жителям и туристам в Паттайе рекомендуется следить за официальными прогнозами погоды, избегать затопляемых дорог во время сильных дождей и контролировать предупреждения через государственную систему «THAI DISASTER ALERT» и экстренную линию 1784.

















































