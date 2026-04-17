Паттайя готовится к Таиланд Экстрим Фест 2026 — спортсмены борются за места на Азиатские игры

Ведущие спортсмены экстремальных видов спорта выступят в Паттайе на Таиланд Экстрим Фест 2026 с 24 по 26 апреля, борясь за места в национальной сборной Таиланда перед Азиатскими играми 2026 года в Японии.

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя готовится принять третий Таиланд Экстрим Фест 2026, где ведущие спортсмены со всей страны будут бороться за место в национальной сборной Таиланда перед Азиатскими играми 2026 года в Японии.

Мероприятие организовано Ассоциацией экстремальных видов спорта Таиланда совместно с городом Паттайя и пройдёт с 24 по 26 апреля. Ожидается участие лучших представителей экстремального спорта страны.


В программу соревнований включены семь дисциплин:

  • скейтбординг
    • би-эм-икс
    • роллер-фристайл
    • инлайн-фристайл
    • кабельный вейк-скейт
    • кабельный вейкборд
    • даунхилл-скейтбординг

Соревнования пройдут на ключевых площадках Паттайи, включая Централ Паттайя, Тай Вейк Парк Паттайя и общественный парк Наклуа Чалермпракиат.

Фестиваль даст молодым спортсменам возможность проявить себя и побороться за включение в состав сборной Таиланда на Азиатские игры, а зрители смогут увидеть выступления лучших экстремалов страны.














