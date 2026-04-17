Паттайя готовится к Таиланд Экстрим Фест 2026 — спортсмены борются за места на Азиатские игры

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя готовится принять третий Таиланд Экстрим Фест 2026, где ведущие спортсмены со всей страны будут бороться за место в национальной сборной Таиланда перед Азиатскими играми 2026 года в Японии.

Мероприятие организовано Ассоциацией экстремальных видов спорта Таиланда совместно с городом Паттайя и пройдёт с 24 по 26 апреля. Ожидается участие лучших представителей экстремального спорта страны.







В программу соревнований включены семь дисциплин:

скейтбординг

• би-эм-икс

• роллер-фристайл

• инлайн-фристайл

• кабельный вейк-скейт

• кабельный вейкборд

• даунхилл-скейтбординг

Соревнования пройдут на ключевых площадках Паттайи, включая Централ Паттайя, Тай Вейк Парк Паттайя и общественный парк Наклуа Чалермпракиат.

Фестиваль даст молодым спортсменам возможность проявить себя и побороться за включение в состав сборной Таиланда на Азиатские игры, а зрители смогут увидеть выступления лучших экстремалов страны.































