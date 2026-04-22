Паттайя готовится к переменчивой погоде — предупреждение о летних штормах охватывает север Таиланда

ПАТТАЙЯ, Таиланд – В то время как в Паттайе сохраняется характерная для конца апреля жаркая и влажная погода, Метеорологический департамент Таиланда объявил предупреждение о летних штормах для северных регионов страны на период с 23 по 25 апреля, что указывает на изменение погодных условий.

Предупреждение включает грозы, сильный ветер, молнии и возможный град в северных, северо-восточных и восточных провинциях, после чего система распространится на центральные районы Таиланда, включая Бангкок и прилегающие территории. Причиной является область высокого давления из Китая, которая сталкивается с интенсивной жарой у поверхности над Таиландом.







В Паттайе и прибрежной провинции Чонбури ожидается сохранение жаркой погоды в дневное время, однако с увеличением облачности и повышением вероятности локальных гроз во второй половине дня и вечером по мере развития погодной системы. Кратковременные ливни и порывистый ветер могут временно повлиять на пляжный отдых и дорожную обстановку, хотя серьёзных последствий для прибрежной зоны пока не прогнозируется.

Власти рекомендуют жителям и туристам быть внимательными к быстро меняющимся погодным условиям, особенно во время нахождения на открытом воздухе, и избегать открытых мест во время гроз.

















































