Паромный оператор отступил от повышения тарифов на Ко Чанг после общественной критики

ТРАТ, Таиланд – Паромный оператор, обслуживающий остров Ко Чанг, снизил запланированное повышение тарифов и публично извинился после широкой критики со стороны жителей, туристов и местного бизнеса.

Скандал начался после предложения резко повысить стоимость проезда. В качестве причины были названы резко выросшие цены на топливо, которые увеличились с примерно 26 бат за литр в 2016 году (когда были установлены действующие тарифы) до 50 бат сегодня. Первоначально предлагалось поднять стоимость билета для пассажиров с 80 до 130 бат, а для автомобилей — с 120 до 280 бат.

Это вызвало немедленную негативную реакцию в провинции Трат. Критики заявили, что рост транспортных расходов ударит по туризму и создаст дополнительную нагрузку на местных жителей, особенно на школьников, ежедневно пользующихся паромом.

Губернатор провинции срочно созвал совещание с участием властей и оператора. После обсуждений и общественного давления тарифный план был пересмотрен.

По новой схеме, вступающей в силу 10 апреля, стоимость билета для пассажиров увеличится умеренно — с 80 до 90 бат, а для автомобилей — до 200 бат, что значительно ниже первоначальных предложений.







В официальном заявлении компания признала, что первоначальная коммуникация была неясной и вызвала путаницу, что негативно сказалось на туризме и местном бизнесе, включая снижение числа бронирований. Оператор извинился и заявил о стремлении найти баланс между экономической устойчивостью и доступностью.

Местные власти подчеркнули важность прозрачной коммуникации для поддержания доверия к направлению Ко Чанг. Жители также отметили влияние роста цен на топливо, особенно для семей, чьи дети ежедневно добираются до школы через материк.

Несмотря на корректировку, оператор заявил, что повышение тарифов необходимо, но пообещал сохранять цены максимально разумными.































