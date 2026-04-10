Палящее дневное солнце накрыло пляж Паттайи — туристы наслаждаются жарой

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Жаркий солнечный день установился на пляже Паттайи, куда массово прибыли туристы. Температура воздуха поднялась до середины 30 градусов Цельсия при ясном небе.

Сильное солнце и почти полное отсутствие облаков создали классические летние условия на побережье. Многие отдыхающие используют возможность отдохнуть у моря, несмотря на интенсивную жару. Лёгкий морской бриз приносит лишь небольшое облегчение, а уровень ультрафиолета остаётся высоким в течение всего дня.

По данным метеорологов, такая жаркая погода сохранится в ближайшие дни. Однако вечером возможны отдельные грозы из-за повышенной влажности воздуха.

Отдыхающим рекомендуется пить больше воды, использовать солнцезащитные средства и избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы. В переходный период к муссону также возможны кратковременные, но сильные ливни.

Несмотря на жару, пляжи Паттайи остаются оживлёнными, так как многие туристы воспринимают тропическую погоду как часть местной летней атмосферы.































