Палящая жара в Паттайе скрывает приближение муссона — грозовые тучи незаметно сгущаются

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Паттайя и прилегающие прибрежные районы находятся в состоянии повышенной готовности после предупреждения Метеорологического департамента Таиланда о сильных дождях и опасных морских условиях по всей стране до 18 мая. Усилившийся юго-западный муссон оказывает влияние на Андаманское море, территорию Таиланда и Сиамский залив, принося продолжительные осадки с местами сильными и очень сильными ливнями в северных, центральных, восточных и южных регионах страны.



Для Паттайи и восточного побережья провинции Чонбури прогнозируются периоды интенсивных дождей, которые могут вызвать локальные наводнения в низинных районах, а также ухудшение видимости и сложные условия на дорогах во время сильных ливней. Власти предупреждают, что накопление осадков может привести к внезапным паводкам и сходу потоков воды в холмистых районах и местах с плохим водоотводом, призывая жителей и автомобилистов соблюдать повышенную осторожность.

На море ситуация также становится всё более опасной. В верхней части Андаманского моря высота волн достигает двух–трёх метров, а в районах штормов превышает три метра. В нижней части Андаманского моря и верхней части Сиамского залива ожидаются волны около двух метров с дальнейшим усилением во время гроз. Несмотря на то что Паттайя расположена на стороне Сиамского залива, сильные ветры и нестабильная погода затронут и прибрежные воды, увеличивая риски для маломерных судов и морского отдыха.





Морские власти рекомендовали судам соблюдать особую осторожность и избегать районов штормовой активности, а владельцам небольших лодок в верхней части Андаманского моря настоятельно советовано временно оставаться на берегу.

Жителям и туристам в Паттайе рекомендуется внимательно следить за предупреждениями о погоде и быть готовыми к быстро меняющимся условиям, поскольку муссонная система продолжает активно воздействовать на регион.

















































