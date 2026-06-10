Отчаянная спасательная операция на пляже Паттайи — спасатели борются за жизнь тонувшего мужчины

ПАТТАЙЯ, Таиланд – На пляже Паттайи развернулась драматическая спасательная операция после того, как из моря был извлечён мужчина без сознания. Спасатели немедленно начали сердечно-лёгочную реанимацию, пытаясь спасти ему жизнь.

Около 16:00 7 июня сотрудники службы безопасности пляжа Паттайи получили срочное сообщение от иностранного туриста о человеке, тонущем возле Сои 10.

Спасатели незамедлительно связались с сотрудниками фонда Саванг Борибун и медицинским персоналом госпиталя Бангкок Паттайя, после чего все службы прибыли на место происшествия. К этому моменту спасатели уже вытащили мужчину из воды. По оценкам, ему около 40 лет, при себе он не имел никаких документов.

Мужчина находился без сознания и без признаков пульса, поэтому на пляже сразу начались реанимационные мероприятия. Затем его в критическом состоянии срочно доставили в больницу.







На берегу были обнаружены его личные вещи, включая наплечную сумку и бутылку крепкого белого алкогольного напитка. Эти предметы были изъяты для проверки.

По словам спасателей, иностранный турист заметил, как мужчина вошёл в воду, после чего начал проявлять признаки бедствия и, вероятно, стал тонуть. Несмотря на оперативную помощь и попытки реанимации, мужчина оставался без сознания до передачи медикам для дальнейшего лечения. Власти продолжают расследование обстоятельств происшествия.

















































