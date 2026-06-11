Обвал цен на золото вызвал ажиотаж среди покупателей и продавцов в бангкокском Яоварате

БАНГКОК, Таиланд – Исторический район торговли золотом Яоварат в Бангкоке во вторник оказался переполнен покупателями и продавцами после того, как внутренние цены на золото снизились на 2 000 батов по сравнению с недавними рекордными максимумами. Резкое падение стоимости вызвало всплеск активности, который обычно наблюдается лишь в периоды серьёзной рыночной волатильности.

Возле некоторых из самых известных золотых магазинов столицы выстроились длинные очереди. Покупатели заполнили тротуары, а торговцы, инвесторы и обычные семьи спешили воспользоваться резким изменением цен.







Падение стоимости золота разделило участников рынка на два лагеря. Одни рассматривают коррекцию как редкую возможность приобрести драгоценный металл по более выгодной цене. Другие предпочитают фиксировать прибыль после нескольких месяцев роста, который поднял цены до рекордных уровней.

Многие покупатели, опрошенные в Яоварате, заявили, что по-прежнему считают золото одним из самых надёжных способов сохранения капитала на фоне продолжающейся неопределённости в мировой экономике. Геополитическая напряжённость, инфляционные риски и нестабильность финансовых рынков продолжают поддерживать привлекательность драгоценного металла.

«Для долгосрочных инвесторов такое снижение — это возможность, а не повод для беспокойства», — отметил один из клиентов, ожидавший своей очереди. «Цены на золото могут колебаться в краткосрочной перспективе, но многие по-прежнему верят в восходящий тренд в долгосрочном периоде».

Другие посетители района прибыли с иной целью. Многие принесли ювелирные изделия, золотые слитки и другие активы для продажи, воспользовавшись значительным ростом цен последних месяцев.

Некоторые продавцы сообщили, что планируют направить вырученные средства на развитие бизнеса, погашение долгов или другие инвестиционные проекты, которые, по их мнению, способны обеспечить более высокую доходность.

Противоположные стратегии подчёркивают особую роль золота в тайском обществе. В отличие от многих стран, где владение золотом рассматривается главным образом как инвестиция, в Таиланде многие семьи воспринимают его одновременно как средство сбережения и финансовую подушку безопасности, которую при необходимости можно быстро превратить в наличные средства.

Владельцы золотых магазинов сообщили о значительном увеличении потока клиентов в течение дня. Некоторые предприятия были вынуждены внедрить системы управления очередями из-за растущего числа посетителей.

Согласно последнему объявлению Ассоциации торговцев золотом Таиланда, золотые слитки покупались по цене 65 300 батов за бат-вес и продавались по 65 400 батов. Ювелирные изделия из золота принимались по цене 64 057,76 бата и продавались по 66 200 батов за бат-вес.

Несмотря на внезапное снижение цен, многие участники рынка сохраняют оптимизм относительно долгосрочных перспектив золота. Толпы в Яоварате свидетельствуют о том, что доверие к драгоценному металлу остаётся высоким. Для многих тайцев золото по-прежнему является не только традиционным способом сохранения стоимости, но и надёжной защитой от всё более неопределённого мира.

















































