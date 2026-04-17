Ночная жизнь Паттайи оживает во время Сонгкрана — туристы заполняют Сои 6–8 и Бич-роуд

ПАТТАЙЯ, Таиланд – Во время празднования Сонгкрана Паттайя остаётся оживлённой и многолюдной в ночное время, поскольку большое количество туристов продолжает стекаться в популярные развлекательные районы.

16 апреля журналисты отметили плотные толпы на Сои 6, Сои 7 и Сои 8, а также на Бич-роуд, где ночные заведения были заполнены как тайскими, так и иностранными посетителями, наслаждающимися праздничной атмосферой.







С 13 апреля город особенно активен: водные игры и праздничные мероприятия проходят непрерывно как днём, так и ночью. Число туристов остаётся высоким, создавая оживлённую атмосферу в ключевых развлекательных районах Паттайи.

Власти и представители бизнеса отмечают, что в этом году сезон Сонгкрана оказался особенно насыщенным. Значительное участие иностранных туристов наряду с тайскими гостями обеспечивает постоянный поток активности на протяжении всего праздничного периода.

В ближайшие дни Паттайя готовится к предстоящим празднованиям Ван Лай, которые пройдут с 17 по 19 апреля на пляже Паттайи. Частный сектор планирует масштабные мероприятия, включая живые концерты известных артистов и культурные программы, продвигающие тайские традиции.

Ключевые события включают Ван Лай Наклуа 18 апреля в парке Лан Пхо и прилегающей общественной зоне Наклуа, а также Ван Лай Паттайя 19 апреля в районе храма Ват Чаймонгкол, что станет кульминацией празднований Сонгкрана в городе.































