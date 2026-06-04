Низкий сезон в Паттайе ощущается всё сильнее — всё больше пустующих баров и зданий становятся убежищем для бездомных

ПАТТАЙЯ, Таиланд – По мере снижения туристического потока в период низкого сезона в Паттайе всё более заметной становится другая сторона городской жизни: растущее число бездомных людей, которые находят временное убежище в заброшенных зданиях, закрытых барах и пустующих помещениях в туристических районах города.

Проведённое 2 июня обследование показало, что многие неиспользуемые объекты недвижимости по всей Паттайе превратились во временные места проживания для бездомных. Во многих из них были обнаружены мусор, пищевые отходы и личные вещи, что вызывает обеспокоенность вопросами санитарии, безопасности и влияния на соседние жилые районы.

Жители, проживающие рядом с некоторыми заброшенными зданиями, сообщили, что за последние месяцы заметили увеличение числа бездомных, особенно в ночное время.

«Мы понимаем, что многие из этих людей оказались в тяжёлой жизненной ситуации и им просто некуда идти», — отметил один из местных жителей. «Однако возникают проблемы с шумом, мусором и вопросами безопасности. Хотелось бы, чтобы соответствующие службы оказали помощь как бездомным, так и жителям близлежащих домов».

Владелец одного из баров в Южной Паттайе рассказал, что после закрытия или временной приостановки работы ряда предприятий в период экономического спада осталось множество пустующих помещений, которые теперь используются в качестве импровизированных убежищ.







«Некоторые люди живут там, потому что потеряли работу или не могут оплачивать аренду жилья», — пояснил предприниматель. «Проблемы возникают тогда, когда в таких местах собираются большие группы людей. Это может приводить к ухудшению санитарных условий и вопросам безопасности. Необходимо оказывать реальную помощь, а не просто перемещать проблему из одного места в другое».

Представители городской администрации признали, что бездомность остаётся давней социальной проблемой Паттайи. Её причинами являются экономические трудности, семейные проблемы, ограниченные возможности трудоустройства, психические расстройства и злоупотребление психоактивными веществами.



По словам чиновников, администрация Паттайи продолжает сотрудничать с социальными службами для выявления и поддержки бездомных через выездные программы, социальные проверки и направление нуждающихся в приюты и специализированные службы помощи.

Несмотря на то что Паттайя остаётся одним из важнейших туристических направлений Таиланда, присутствие бездомных сообществ в заброшенных зданиях подчёркивает более глубокие социальные и экономические проблемы, выходящие далеко за рамки туристической отрасли. Местные наблюдатели отмечают, что долгосрочное решение проблемы потребует не только освобождения общественных пространств. Устойчивый прогресс возможен благодаря расширению возможностей трудоустройства, программ социальной поддержки, услуг в сфере психического здоровья и доступного жилья, что поможет уязвимым людям вернуться к стабильной жизни и сохранить привлекательный облик Паттайи для жителей и гостей города.

















































